Notte Rosa a Misano: Malika Ayane e il ritorno in pista di Valentino Rossi

Eventi

Misano Adriatico

| 13:40 - 30 Giugno 2022

Malika Ayane.

Il weekend più atteso dell'estate sta per cominciare. Dagli eventi della Notte Rosa alle gare del Fanatec GT World Challenge, gli ingredienti per un fine settimana di divertimento, adrenalina e spettacolo non mancano.



Si comincia domani sera (1 luglio), alle 21:30, con l'atteso concerto di Malika Ayane in Piazza della Repubblica, nell'ambito del cartellone di eventi per celebrare il Capodanno dell'Estate. Con il suo timbro di voce caratteristico e riconoscibile nel panorama italiano, l'artista ripercorrerà la sua carriera fin dagli esordi. In scaletta non solo i grandi classici, ma anche gli ultimi successi e una ventata di musica nuova, per regalare al pubblico un clima energico e di festa.



A Portoverde, come ogni venerdì, ci sarà la "Portovida" con i suoi mercatini e gli artisti di strada, mentre i locali della destra del porto organizzano la festa della birra.



In programma anche il grande spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo che sovrasta Piazzale Roma, alle ore 24:00.



Da venerdì a domenica, a Misano World Circuit, va in scena il grande weekend automobilistico col Fanatec GT World Challenge Europe che segnerà il ritorno di Valentino Rossi al 'Marco Simoncelli', questa volta su quattro ruote. Tre giorni di spettacolo in pista garantito dalle gare del Fanatec GT World Challenge powered by AWS Sprint Cup, dal Fanatec GT2 European Series, dal GT4 European Series e dal Lamborghini Super Trofeo. In pista i bolidi a ruote coperte di Audi, Lamborghini, Ferrari, McLaren, Mercedes, Porsche, Aston Martin, Chevrolet.



La Notte Rosa prosegue, sabato 2 luglio, con il concerto dei JBees in Piazza della Repubblica: oltre due ore di show senza respiro, un tuffo nella disco music internazionale ed italiana degli anni 70-80-90, suonata rigorosamente dal vivo.



La giornata di sabato vedrà anche altri appuntamenti. Al mattino, dalle ore 11:00, ci sarà l'inaugurazione di Bluemarlin Portoverde, una piccola oasi, nel cuore della baia di Portoverde, dove saranno protagonisti sole, mare e sport. L'area, che sorge in fondo a via dei Gigli, è gestita dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "Per la Difesa del Mare". Per l'occasione, verranno esposte nella piazzetta antistante, 10 auto d 'epoca. Sarà presente il Senatore Berselli che, nel mese di luglio, terrà una conferenza sulla difesa del mare.



Sempre a Portoverde, in Piazza Colombo, dalle 21:00 ci sarà la presentazione del libro "Sedotta e Sclerata" di Ileana Speziale (ingresso libero). La serata, patrocinata dal Comune di Misano Adriatico, rientra nell'ambito della prima edizione di "Storie Itineranti", un viaggio in cinque tappe in cui vengono presentate storie di donne attraverso la letteratura, promosso dall'Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini.



Domenica, nel Parco del Sole di Misano Brasile, dalle 21:00 si balla con l'orchestra Luca Bergamini, una tra le band più apprezzate dagli amanti del ballo che vanta una tradizione romagnola con origini lontane legate al liscio. Oggi l'orchestra si è rinnovata con un look ed un repertorio più attuali e continua a far ballare un pubblico di tutte le età.