Scontro tra un'auto e una bici sulla SS16: ferita una donna. Lunghe code e traffico in tilt

Cronaca

Rimini

| 13:21 - 30 Giugno 2022

Foto di repertorio.

Scontro poco prima delle 13 (giovedì 30 giugno) tra un'auto e una bici sulla statale 16, all'altezza della rotonda per la Grotta Rossa. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia stradale. La donna che pedalava in sella ad una Mtb in coppia con il marito è stata sbalzata sull'asfalto. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all'Infermi di Rimini per vari traumi. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Data l'ora di punta si sono verificate lunghe code e pesanti ripercussioni sul traffico.