Scontro tra auto e moto, grave una donna trasferita in elisoccorso

Cronaca

Rimini

| 12:48 - 30 Giugno 2022

La moto della donna finita in ospedale.

È stata ricoverata in gravi condizioni la donna di 64 anni che è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto giovedì 30 giugno. A scontrarsi sono stati un'automobile Opel Moka e una moto Harley-Davidson. Sul posto sono intervenute quattro pattuglie della polizia stradale di Rimini per svolgere tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno. L'impatto si è verificato sulla via Tolemaide a Torre Pedrera di Rimini. Dopo aver ricevuto l'allarme, Romagna Soccorso ha immediatamente inviato sul posto un ambulanza e l'elisoccorso. Dopo aver fornito tutte le cure del caso sul posto, la donna, L.L.le sue iniziali, è stata trasferita all'ospedale "Bufalini" di Cesena in codice di massima gravità.