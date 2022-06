A Rimini la mostra con oltre 40 disegni originali realizzati da Fellini

Eventi

Rimini

| 11:33 - 30 Giugno 2022

Uno dei disegni originali realizzati dal Maestro durante la preparazione del film Il Casanova.

Con Fellini Forbidden prosegue l’attività espositiva temporanea del Fellini Museum che integra di sempre nuovi contenuti la collezione permanente. Ad essere esposte per la prima volta in un allestimento che richiama le atmosfere oniriche e voyeuristiche del film, sospese lungo un percorso labirintico e quasi completamente immerso nell’oscurità, tra tendaggi, voci di sottofondo e nicchie luminose, saranno le 42 tavole dedicate da Fellini a ‘Prick’ (nomignolo anglosassone con cui identifica il proprio alterego sessuale). Una serie di autentiche caricature dell’organo genitale maschile che compongono, con Il libro dei sogni, l’unica altra raccolta tematica nella vasta produzione grafica del regista riminese. Quasi ogni foglio reca un titolo lapidario, scritto dallo stesso Fellini in lingua inglese, forse in previsione di una pubblicazione di ambito internazionale, della quale tuttavia non si ha altra notizia.



Donata da Fellini all’amico Tonino Guerra, la serie è ora posseduta dall’imprenditore del web e collezionista d’arte Massimiliano Benedetti, riminese DOC. “Ho sempre trovato geniale il lavoro grafico del Maestro – commenta Massimiliano Benedetti - la semplicità del tratto e l’ironia delle idee. Penso che questa mostra permetta a pieno di capire quanto moderna fosse la sua visione in tema di erotismo. Da riminese ed amante dell’arte, sono molto contento che il suo lavoro possa finalmente essere vissuto dai visitatori di tutto il mondo che l’hanno amato e continuano ad amarlo per i suoi film”.