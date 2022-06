Rotary Rimini Riviera: Roberta Mariotti alla guida per l'annata 2022-2023

Attualità

Rimini

| 11:24 - 30 Giugno 2022

Roberta Mariotti.

Passaggio delle consegne al Rotary Club Rimini Riviera. Da Marco Alessandrini la presidenza, per l’annata 2022-2023, passa a Roberta Mariotti, 43a presidente del Club.



Roberta Mariotti sarà affiancata nel consiglio direttivo da Fabio Mariani, Biagio Caliendo, Paolo Damiani, Luca Mariani, Fabrizio Santarini, Marco Manfroni, Giovanna Di Giannuario, Alessandra Cellucci, Edgardo Daidone e Aldo Menghi Sartorio.

Completano il consiglio, in qualità di past president: Marco Alessandrini e Maurizio Mancuso, Giuseppe Dini e Alberto Azzolini (Governatore designato dal Distretto 2072 per l'anno 2024-2025).



Roberta Mariotti da oltre 20 anni svolge la libera professione come psicologa, psicoterapeuta e mental coach. Facilita il cambiamento promuovendo il benessere nei singoli e nei gruppi. Si occupa di neuroscienze della performance e mental training. E' istruttore senior di mindfulness, appassionata di corsa e camminate nella natura. E' nel Rotary dal 2014 e come trainer segue i programmi scambio giovani, etica e leadership, gestione dei conflitti.



La cerimonia del passaggio delle consegne si è svolta al Quartopiano di Rimini e al termine della serata applausi alla creazione di Sonia Balacchi, pasticcera riminese chiamata nel 2015 a rappresentare l'Italia al palazzo dell'Onu a New York, per l'ItalianFoodFestival, come Ambasciatrice della Pasticceria Italiana tra gli Chef Stellati. Sonia Balacchi è stata fra le prime in Italia a proporre la Pasticceria Healthy e Wellness.