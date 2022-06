Notte Rosa Riccione: tutti gli eventi della Perla Verde

Eventi

Riccione

| 10:49 - 30 Giugno 2022

Foto di repertorio.

La sindaca di Riccione Daniela Angelini ha presentato il programma della Notte Rosa della Perla Verde.



Si inizia il 1° luglio alle ore 21.00, in piazzale Roma, con "Riccione 100 anni in punta di piedi - Gran gala della danza": 15 scuole e accademie si alterneranno per omaggiare con l’ars gratia artis i 100 anni di Riccione e fare da preview alla 15ª edizione del Festival del Sole, con esibizioni di balletto classico, moderno, contemporaneo, acrobatico, hip-hop, street dance. (A cura di Uisp comitato di Rimini con la direzione artistica di Barbara Bianchi).

A seguire, intorno alla mezzanotte, è previsto lo spettacolo dei fuochi d’artificio da piazzale Roma, in contemporanea sulla costa romagnola.



Il secondo giorno, sabato 2 luglio, alle ore 21.00 in piazzale Roma e nelle vie cittadine, è in programma "Riccione racconta la musica": verranno raccontati la musica indimenticabile e gli stili musicali che hanno entusiasmato diverse generazioni, con ospiti i The Rockets, Johnson Righeira e gli Evolution 80, Tony Esposito, Papa Winnie. Inoltre, un bus itinerante con a bordo dj e ballerini partirà dal piazzale per portare la musica in ogni angolo di Riccione. (A cura di Cruisin’Arts).



Il 3 luglio sono in programma due eventi. Il primo sarà alle ore 5:15, nelle spiagge 18-19-20: "Albe in controluce, concerti al sorgere del sole - Marina Rei in concerto". L’edizione 2022 delle Albe in controluce debutta con un grande ritorno, quello di Marina Rei, talentuosa musicista, performer e cantautrice che nel 2018, insieme a Paolo Benvegnù, lasciò a Riccione un bellissimo ricordo.



Alle ore 21:30, in piazzale Roma è previsto il "Festival del Sole - Gran gala di apertura": una grande sfilata di tutti i gruppi partecipanti alla 15° edizione della rassegna internazionale di ginnastica acrobatica a gruppi. 2000 atleti sfileranno per le vie di Riccione seguendo le bandiere delle 14 nazioni rappresentate, fino al palco situato in Piazzale Roma dove avrà luogo la cerimonia di apertura con inizio alle ore 21:30. Sul palco si alterneranno artisti locali e internazionali con esibizioni di ginnastica e danza per dare il benvenuto agli atleti giunti a Riccione. Al termine ci sarà uno spettacolo di fuochi d’artificio.