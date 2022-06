Dove Giocare alle Slot Machine. I 6 Migliori Casinò del Mondo

Attualità

Nazionale

| 10:12 - 30 Giugno 2022

Il gioco d'azzardo attrae i giocatori di tutto il mondo. Ogni giorno migliaia di persone giocano alle slot machine, alla roulette e al poker. I casinò terrestri e online di fama mondiale offrono migliaia di opzioni e la possibilità di divertirsi. Questi sono i più grandi casinò del mondo.

Marina Bay Sands (Singapore) Un'istituzione relativamente giovane che ha aperto nel 2010 e ha reso Singapore una destinazione turistica ancora più popolare. Le sale da gioco stupiscono per gli interni lussuosi. Noterete soluzioni di design audaci. L'edificio stesso è una grande gondola che unisce tre torri. I visitatori hanno accesso a una lussuosa area ricreativa con spiagge e piscine. Le viste sulla costa dell'oceano e sul panorama della città sono splendide. 500 tavoli da gioco sono a disposizione dei giocatori d'azzardo, e potrete trovare una slot machine di vostro gradimento, dato che questa struttura offre oltre 2500 giochi. Il complesso comprende anche confortevoli alberghi.



Sabbie (Macao)



A Macao, un'area amministrativa speciale nel sud della Cina, si trovano alcuni dei più grandi casinò del mondo. Il Sands di Macao è un complesso di hotel e sale da gioco di dieci piani. Sul territorio sono presenti ristoranti, SPA, sale da concerto, cinema. Gli hotel offrono 330 camere. Il complesso di gioco d'azzardo offre l'accesso a una slot machine solo per voi. Ci sono tavoli per diversi giochi di carte e roulette. All'inizio l'area era di soli 2,1 ettari, ma in seguito la zona di gioco è stata quasi raddoppiata. Oggi ha una capacità di 15.000 ospiti.



MGM Grand (Las Vegas)



L'elenco delle più grandi case da gioco non sarebbe completo senza l'MGM Grand, situato a Las Vegas. Comprende 8,6 ettari di aree per il gioco d'azzardo, oltre a un enorme hotel. L'area comprende ristoranti, bar e impianti sportivi che ospitano campionati di arti marziali. Lo stabilimento comprende anche sale da concerto e locali notturni, dove si esibiscono star di fama mondiale. Ci sono 2500 slot machine e 140 tavoli per giocare a poker e roulette. Qui è possibile anche scommettere su eventi sportivi.



Il Borgata (Atlantic City)



Il Borgata, un complesso di intrattenimento di alto livello, è spesso teatro di grandi eventi aziendali e matrimoni sfarzosi. L'area comprende hotel confortevoli, boutique SPA, negozi e ristoranti. Le sale da gioco occupano 8 ettari. Sono progettate per diversi budget. I giocatori hanno accesso a 400 slot machine, 200 tavoli da gioco e altre discipline. Ogni giorno circa 15 mila visitatori decidono di sfidare la fortuna. Anche le celebrità vengono spesso qui. In futuro, i proprietari dell'istituzione hanno intenzione di ampliare questo complesso.



Il Bellagio (Las Vegas)



Il Bellagio è famoso in tutto il mondo. È diventato famoso grazie alle fontane danzanti, ai film di Hollywood e all'enorme casinò. L'istituzione appartiene all'impero di Steve Wynn. Oltre al complesso di gioco d'azzardo, ci sono ristoranti, piscine e una galleria d'arte. L'area del gioco d'azzardo comprende oltre 2500 slot machine. Oltre ai giochi di slot machine, in questo casinò è popolare anche il poker, dove si tengono regolarmente i campionati mondiali.

Qui vengono forniti anche servizi di scommesse. Si può cercare di prevedere l'esito di un evento o scommettere su un particolare giocatore.



Veneziano (Macao)



Il Venetian di Macao è il casinò più grande. Questa struttura cinese occupa un intero isolato ed è considerata la più costosa. Inoltre, i visitatori hanno accesso a un complesso sanitario e sportivo. Ai giocatori vengono offerte 4 aree, dove si trovano: 500 slot machine, 850 tavoli per roulette, poker e altri. Questo casinò è spesso visitato da celebrità. Il centro sportivo organizza regolarmente gare in varie discipline.