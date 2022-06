Riccione, tentano di strappare l'orologio da 100mila euro: inseguiti dai passanti ed arrestati

Cronaca

Riccione

| 07:44 - 30 Giugno 2022

Immagine di repertorio.

Avevano provato a strappare un orologio da 100mila euro dal polso di un turista e, tentando la fuga, erano stati quasi bloccati da alcuni passanti. I Carabinieri di Riccione hanno arrestato tre campani ritenuti, a vario titolo, responsabili della tentata rapina di un Patek Philippe a Riccione lo scorso 25 aprile.



Le minuziose indagini, con l'ausilio delle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno permesso di ricostruire attimo per attimo tutta la vicenda. Sono stati così individuati i due autori materiali del colpo, un terzo indagato e due persone, verosimilmente coinvolte ed indagate a piede libero.



Una rocambolesca tentata rapina ai danni di un turista toscano che, con la moglie, passeggiava in viale Ceccarini. I due malviventi si erano avvicinati a bordo di uno scooter tentando di strappare l'orologio dopo una violenta collutazione con il turista. La reazione dell'uomo aveva costretto i due alla fuga a mani vuote. Alcuni passanti, vista la scena, avevano inseguito i due riuscendo a farli cadere dallo scooter. I malviventi erano comunque riusciti a far perdere le loro tracce. I Carabinieri avevano sequestrato il motociclo trovando i documenti dei due sotto alla sella.



Nel giro di poco è stato possibile risalire all'identità dei due presunti responsabili, dei complici, del luogo di residenza e delle modalità di individuazione e pedinamento della vittima. I malviventi avevano anche giocato la carta della finta aggressione. Si erano recati dai Carabinieri in provincia di Napoli dicendo di aver subito il furto dei loro documenti dopo un'aggressione subita in viale Ceccarini.

Gli arrestati si trovano in carcere a Napoli.