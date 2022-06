Calcio giovanile, Gabicce Gradara: gli Allievi pareggiano e chiudono al terzo posto

Sport

Gabicce Mare

| 18:24 - 29 Giugno 2022

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.



Si chiude anche il campionato della squadra Allievi: nell’ ultima partita pareggio in trasferta e terzo posto a -5 dalla prima, il Fermignano.



ALLIEVI



Usav Pisaurum – Gabicce Gradara 1-1



L’ultima partita di campionato contro l’Usav Pesaro finisce in parità (1-1). I ragazzi di mister Magi, concludono il campionato con un buon terzo posto (39 punti) a cinque punti dalla vetta (49). Nel primo tempo è la squadra di casa che si rende più volte pericolosa. Già al 16′ va in vantaggio con tiro da fuori di Fabrizi che sorprende Francolini: 1-0.



Il Gabicce Gradara prova pareggiare al 28′ con Esposito servito da Andreani. Al 36′ un prodigioso Francolini salva due volte la propria porta su conclusioni ravvicinate degli avversari. Ancora Francolini al 43′ in uscita salva su Gabucci. Prima dello scadere Andreani su punizione impegna il portiere locale.



Nel secondo tempo si vede un’altra squadra. Il Gabicce Gradara cerca subito il pareggio con Morini e Semprini ma la palla finisce di poco a lato.



Al 60′ Gaggi impegna con un diagonale Vennarini. Al 70′ e 72′ due tiri di Semprini e Fuzzi vanno a fil di palo. Il meritato pareggio arriva all’84’. Morini da venti metri fa partire un tiro che si insacca nel sette. Prima del fischio finale Fuzzi cerca il gol vittoria ma Vennarini para.



GABICCE GRADARA: Francolini, Franca (20′ s.t. Della Chiara), Mancini, Moutatahhir, Andreani (1′ s.t. Finotti), Morini, Battistelli (1′ s.t. Petese), Semprini, Gaggi (25′ s.t. Fronzoni), Esposito (1′ s.t. Fuzzi), Bacchini. All. Alessandro Magi.