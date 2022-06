Covid Rimini: nuova impennata dei contagi, sono 716

Attualità

Rimini

| 16:30 - 29 Giugno 2022

Bollettino Covid 29 giugno 2022.



Nuova impennata dei contagi nel territorio riminese, con 716 nuovi positivi. Nei primi tre giorni della settimana 1554 casi, una settimana fa erano stati 1021 (+533). Deceduta una 84enne, rimane un ricoverato in terapia intensiva (-1).



In regione 6756 nuovi casi, sette decessi (età media 80 anni) e 30 ricoverati in terapia intensiva (+2), a fronte di 5 nuovi ingressi e 2 dimissioni. I pazienti nei reparti ordinari, compresi i ricoverati per altre patologie ma positivi al test del tampone, sono 955 (+45).