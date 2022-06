Notte Rosa: il programma degli eventi nei paesi vicino Rimini

Eventi

Rimini

| 16:14 - 29 Giugno 2022

Foto di Federica Giorgetti.

Si scaldano i motori per la Notte Rosa 2022. Da venerdì 1 fino a domenica 3 luglio la Riviera Romagnola torna a illuminarsi di rosa per il Capodanno dell'estate. Un palcoscenico a cielo aperto in tutta la Romagna, dalla costa all'entroterra con eventi culturali, sportivi, grandi concerti, tutto rigorosamente pink.



Il claim scelto per questa edizione è "Pink & Love", che va a reinterpretare il messaggio universale di Peace & Love, attraverso immagini, colori e icone. La Notte Rosa è di tutto e per tutti. A cominciare dagli appuntamenti dedicati alle famiglie e ai bambini.



Il programma Notte Rosa nei paesi:



Torre Pedrera

A Torre Pedrera, la Notte Rosa inizia già domani, giovedì 30 giugno, con l'anteprima 'Aspettando La Notte Rosa', dalle ore 21,00 alle ore 24,00, la Notte Rosa Baby: la notte rosa dedicata ai piccoli ospiti. Musica dal vivo in Piazza Sacchini. Prosegue poi venerdì e sabato sera con musica dal vivo Cover Band.(Zona Privata Bagno Carlino 65).



Bellaria Igea-Marina

A Bellaria Igea-Marina tra gli eventi più attesi dai bambini e dai genitori è quello con Cristina D'Avena e Andrea Prada che presentano: Cristina Summer Friends, una serata all'insegna dell'intrattenimento, della musica e del colore, che vedrà due special guest: Chiara Galeazzo e Francesco Sarcina. L'appuntamento è al Porto canale alle ore 21.00 di domenica 3 luglio. Ingresso gratuito. Ma la Notte Rosa a Bellaria Igea-Marina si apre già da venerdì 1 luglio con il Carnevale in Rosa: sfilate di carri allegorici e cortei mascherati per le vie cittadine: venerdì 1 nella zona di Igea e sabato 2 a Bellaria.



Verucchio

Una delle più grandi e meglio conservate fortificazioni malatestiane, la Rocca di Verucchio, sarà illuminata in rosa e venerdì 1° luglio organizza una serata dedicata a bambini e famiglie, con giochi e giocolieri per grandi e piccini.



Coriano

Sempre venerdì alle 21.30 inizia lo spettacolo "Pane, burro e burattini" con la compagnia Nasinsù e il giorno successivo fiabe e letture animate di libri per ragazzi a cura della Compagnia Fratelli di Taglia, musicate dal vivo da Massimo Modula e Giacomo De Paoli, il tutto allietato da pic nic sull'erba del parco.

Da sabato 2 luglio poi Coriano cambia colore e presenta Arancionè la magica notte di mostrini e streghette. Quattro serate, dedicate alle fiabe e alla letteratura per ragazzi, seduti sull'erba morbida con possibilità di fare il pic-nic sul prato del parco. Le serate si svolgeranno al Parco dei Cerchi - via Garibaldi 238. (Entrata gratuita con offerta libera). Ogni sera saranno raccontate fiabe e letture animate di libri per ragazzi, in collaborazione con il Premio Andersen, dove la fantasia sarà la vera protagonista. Prima dell'inizio spettacolo possibilità di gustare un PICNIC sull'erba morbida del Parco. L'orso Gugo vi aspetta nella sua tana per raccontare a tutti i bambini le sue mirabolanti avventure!



Rivazzurra

A Rivazzurra, una Notte Rosa all'insegna di pace e amore con colori, suoni e musiche nelle tematiche degli anni '60 e '70. Si inizia il 1° luglio dalle 17.00 alle 24.00 con i Mercatini di Art' Ingegno, Artigianato e Collezionismo, a seguire dalle 21.00 musica dal vivo con i "Fuori Tempo ", Band di musicisti veramente fuori tempo con esperienze di primo piano del panorama musicale italiano, che faranno fare un salto a ritroso negli anni dei figli dei fiori suonando musica italiana e straniera dal vivo. Il 2° luglio si continua sempre a tema Pink & Love con i Mercatini e si prosegue con Marco Casadei e la sua scuola di danza, dove sia grandi che piccoli performer eseguiranno musiche, balli e coreografie degli anni '60 e '70. Il 3 luglio la Notte Rosa Pink & Love chiude con il gruppo live l'Inarrestabile Fucina', band composta da musicisti locali. Il tutto a cura del Comitato turistico di Rivazzurra.



Viserba

A Viserba, Flowers and Peace: durante il week-end della Notte Rosa, il comitato turistico di Viserba organizza tre giornate di musica e intrattenimento coinvolgendo anche i più piccoli. Si parte il 1° luglio con il Cabaret di Duilio Pizzocchi e Amedeo Visconti Music Show e si prosegue sabato 2 con la band The 69 Therapy,per ripercorrere le strade che portano al festival di Monterey, Woodstock e l'isola di Wight. Domenica 3 luglio va in scena La notte rosa dei bambini con Bimbobell, lo spettacolo di animazione e intrattenimento con il performer Bimbobell, tanto amato dai più piccoli.



Cattolica

Sempre a Cattolica, festa "L'ORO DEL RENO TANGO SHOW " Concertrekking Festival 2022", una carrellata di tanghi, milonghe e vals e un grande omaggio ad Astor Piazzolla, con l'Orchestra L'Oro del Reno, Bandoneon, Gabriela Valeria Galì, Sax solista Roberto Masi, Maestri di ballo Margarita Kurflan y Walter Cardozo, Direttrice d'orchestra Michela Tintoni. Alla Piazza del Tramonto ore 20.00.





Il programma e le informazioni sulla Notte Rosa sono sempre aggiornati su www.lanotterosa.it.