Calcio C, il nuovo tecnico del Siena è Guido Pagliuca

Sport

Rimini

| 16:04 - 29 Giugno 2022

Il tecnico Guido Pagliuca.

Guido Pagliuca è il nuovo mister del Siena. Nato a Cecina il 17 febbraio 1976, arriva alla Robur dalla Lucchese (Serie C, girone B) dove nell’ultima stagione ha conquistato i playoff con 50 punti. In serie C è stato protagonista ancora a Lucca nel campionato 2014/2015 e Gavorrano nel 2011/2012. In serie D, invece, Pagliuca ha guidato le panchine dell’Imolese, Real Forte, Ghivizzano e Pianese.

Il nuovo mister del Siena ha sottoscritto un contratto pluriennale e sarà presentato alla stampa la prossima settimana.