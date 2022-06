Attualità

Nazionale

06:30 - 30 Giugno 2022

In breve tempo, a partire dal rilascio della versione definitiva della piattaforma nel 2015, Ethereum è diventato una delle crypto più usate al mondo. Le sue caratteristiche sono uniche, la moneta Ether è legata ad una piattaforma con tecnologia blockchain sicura e potente che consente lo scambio di smart contracts all’interno della rete. L’innovativa blockchain di Ethereum la rende di molto superiore a quella di Bitcoin: prevede diversi linguaggi di programmazione tra cui Serpent e Mutan.



Il token ETH è la crypto più capitalizzata al mondo dopo Bitcoin. Si può ottenere nuova moneta tramite il processo di mining (un sistema che richiede grosse potenze di calcolo) con tre principali modalità: usando il proprio PC, acquistando hardware specializzato o ricorrendo a pool specializzate. Occorre aprire un portafoglio elettronico per contenere gli ETH, prima di iniziare a minare.



Ethereum: come minare ETH usando il PC



Minare ETH usando il proprio PC è la scelta più facile ed economica (senza investimento iniziale, usando la propria CPU) ma otterrai profitto soltanto se il tuo computer dispone di una scheda video recente (di fascia medio-alta) che consumi meno elettricità possibile. Bisogna installare l’applicativo Geth per il mining ETH con il PC.

Il parametro importante da considerare riguarda i MH/s (Megahash per secondo, ovvero l’hashrate) che equivale al numero di hash check compiuti dalla scheda video in un secondo. Il profitto del mining è direttamente proporzionale al valore dei MH/s, che può essere calcolato consultando la pagina di Nicehash selezionando il proprio hardware. Al netto del consumo energetico, in questo sito potrai verificare il profitto mensile e giornaliero del mining. E’ ovvio che il profitto è, di base, influenzato dal prezzo dell’Ether.



Ethereum: come minare ETH acquistando hardware specializzato



Con questo sistema, per minare ETH bisogna acquistare un hardware ottimizzato per il processo specifico.

A fronte di un investimento iniziale rilevante (almeno 1.500 euro) si potranno ottenere maggiori profitti. E’ la scelta più costosa e profittevole, indicata per chi ha intenzione di fare sul serio con il mining di Ethereum.

In rete si trovano hardware specializzati per il mining, con il giusto equilibrio tra consumo elettrico e potenza.

Oltretutto, usando più schede video simultaneamente, potrai raggiungere migliori risultati.

Il miner più esperto potrà acquistare i singoli hardware e montarli da sé.



Ethereum: come minare ETH con pool specializzate

Chi vuole minare ETH con un investimento minore rispetto all’hardware ottimizzato ha la possibilità di ricorrere a pool specializzate iscrivendosi a certi siti che affittano la potenza di calcolo. Molte aziende offrono ai miner la possibilità di affittare la loro potenza di calcolo disponendo di intere stanze piene di computer ad hoc: ne affittano una parte erogando una rendita passiva mensile. Maggiore è la potenza di calcolo, più alto sarà il costo. Questo sistema permette di minare investendo meno ma anche guadagnando meno rispetto all’hardware specializzato.

Scegli siti consolidati, seri e sicuri per evitare truffe: certe piattaforme, dopo aver ottenuto il versamento del denaro, spariscono nel nulla.