Ivan Fonti farà esplodere in cielo i fuochi sulla Notte Rosa

Eventi

Rimini

| 15:36 - 29 Giugno 2022

Ivan Fonti.

Alla regia dell’atteso spettacolo pirotecnico in programma venerdì 1 luglio 2022, evento clou della Notte Rosa ci sarà Ivan Fonti, dell’omonima azienda Fonti Pirotecnica.

Per l’occasione l’azienda riccionese allestirà uno degli eventi pirotecnici più lunghi al Mondo: ben 30 Km di costa da Bellaria a Cattolica.

Otto le postazioni di sparo sincronizzate, 4 con fuochi aerei e 4 con fuochi a terra.

A Rimini le zone di sparo saranno ben 3: Viserba, Molo di Rimini Marina Centro e Bellariva Bagni 98\99. A Riccione nella spiaggia di Piazzale Roma e a Misano Adriatico sulla Spiaggia Libera Piazzale della Repubblica. Achiudere la scia di colori Rosa sarà Cattolica nella spiaggia Libera dietro l’hotel Kursal.



Saranno ben 10000 gli effetti utilizzati per coreografare i 10 minuti di show pirotecnico sincronizzato sulla Costa Adriatica e ben 15 Artificieri professionisti, che coordinati da Ivan Fonti andranno a distribuire le 26 centraline di sparoe e a collocare i 1050 detonatori elettrici per il collegamento degli artifici: unici tra i quali, l’hidranga (Bomba stile giapponese creata appositamente per l’evento).



Altra stupenda novità saranno i Cuori Rosa: per mandare un segnale di amore e speranza a tutta l'amata Riviera. Tutti gli spettacoli saranno eseguiti con Fuochi Artificiali Omologati CE, i quali garantiscono un elevatissimo standard di siucrezza sia attiva e passiva: sono tutti biodegradabili fatti solo ed esclusivamente con carta biodegradabile.