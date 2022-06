Rimini, la vicesindaca Bellini incontra i cittadini alla Casa delle Donne

Attualità

Rimini

| 14:39 - 29 Giugno 2022

Al centro la vicesindaca Bellini.





A Rimini secondo appuntamento, venedì 1° luglio, dalle 17 alle 18.30, per "Con te", negli spazi della Casa delle Donne, al pian terreno di palazzo Garampi. La vicesindaca Chiara Bellini dedicherà spazio e tempo all'incontro con tutte le persone che vorranno rappresentare non solo questioni riferite al tema delle pari opportunità e delle iniziative e dei progetti in corso o in preparazione ma anche un'idea, un problema, oppure semplicemente "passare per una stretta di mano".



Si tratta di una iniziativa nata per dare centralità a un luogo speciale come "La Casa delle Donne" di piazza Cavour 26 D, nell'ambito di un approccio diverso, in grado di promuovere la sua attività e la sua necessità non solo come spazio di erogazione di servizi e di ascolto dell'universo femminile, ma farne un link permanente di confronto tra cittadine e cittadini e l'amministrazione comunale.