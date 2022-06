Rimini, semina lo scompiglio in spiaggia e prende a testate un poliziotto: arrestato

Cronaca

Rimini

| 14:18 - 29 Giugno 2022

Foto di repertorio.



Momenti di concitazione ieri (martedì 28 giugno), nella zona di spiaggia della Beach Arena, dove sono intervenuti una pattuglia della squadra volante e una della polizia locale, per placare un 41enne originario del foggiano. L'uomo, in stato di alterazione, ha cercato di aggredire il personale di sicurezza della Beach Arena, continuando a dimenarsi e a tirare calci anche in presenza delle forze dell'ordine, fino a quando ha colpito con una testata uno degli agenti della squadra volante. É stato così arrestato e processato per direttissima questa mattina (mercoledì 29 giugno): il giudice ha disposto condanna a 10 mesi di reclusione, pena sospesa, per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.