Riempie la piscina in giardino, sorpreso dalla polizia locale e sanzionato

Cronaca

Poggio Torriana

14:11 - 29 Giugno 2022

Sabato 25 giugno a Poggio Torriana si sono svolti i primi controlli sul mancato rispetto dell'ordinanza adottata per l'emergenza idrica. Una persona era intenta a riempire la propria piscina privata in giardino, quando è stato sorpreso da una pattuglia della polizia locale, impegnata nei controlli. Gli agenti hanno intimato di interrompere l'uso improprio dell'acqua e contestato quanto previsto per la violazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza, ovvero una sanzione amministrativa compresa tra 25 e 500 euro.



I controlli sui consumi idrici proseguiranno fino al 21 settembre, sia in base alle segnalazioni dei cittadini, che su iniziativa delle pattuglie nei Comuni che hanno emanato l’apposita ordinanza.