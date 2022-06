Santarcangelo, la notte dei saldi ma non solo: gli eventi del weekend

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:07 - 29 Giugno 2022



Musas, arena Supercinema, vie e piazze del centro di Santarcangelo si animeranno anche nel corso di questo fine settimana grazie a mercatini, spettacoli e altre iniziative culturali del calendario estivo Sferisterio 22.



Il primo appuntamento è già in programma domani (giovedì 30 giugno) con l’adattamento teatrale del racconto di Paolo Rumiz “La guerra non ha volto di donna” a cura di Angelo Trezza, che sarà accompagnato dalla fisarmonica di Tiziano Paganelli. La serata – che si terrà alle ore 21,15 presso piazzetta Pedretti con ingresso libero – è un omaggio alle donne ucraine.



Gli eventi proseguono il giorno successivo, venerdì 1° luglio, con “La notte dei saldi” organizzata da Città Viva: una Shopping night che darà l’avvio ai saldi estivi a cui si aggiunge il mercatino dell’artigianato in piazza Ganganelli, che replica anche nella serata di sabato. Al Museo Storico Archeologico invece, il tradizionale Bookcrossing si sposta per l’estate in orario serale, dalle 21 alle 23. Per l’occasione è possibile anche visitare gratuitamente le sale del Museo e partecipare alla presentazione del nuovo corso di disegno per adulti e bambini a cura di Elvis Spadoni.



Ultimi posti disponibili invece per “E sono… Venti!” la grande festa di compleanno della Filodrammatica Lele Marini che – alle ore 20,30 presso l’arena del Supercinema – celebra l’anniversario della fondazione con una cena-spettacolo con video, musica e torta finale. Per partecipare all’evento occorre prenotarsi al numero 340/2618092, al 3407514965 o oppure inviare una mail a filodrammaticalelemarini@gmail.com. Il costo della serata è di 23 euro a persona.



Domenica 3 luglio, infine, torna l’appuntamento con la Casa del Tempo, che dalle 9 alle 19 animerà piazza Ganganelli e le vie del centro con oggetti unici di antiquariato, modernariato e vintage.