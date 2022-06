Ztl del Parco del Mare nord, proroga distribuzione permessi al 31 luglio

Attualità

| 14:04 - 29 Giugno 2022

La giunta comunale di Rimini ha approvato la proroga fino al 31 luglio 2022 per la distribuzione dei permessi per l'accesso alla ZTL del Parco del Mare nord. "Una scelta dettata dalla volontà di completare il rilascio dei permessi ai circa 6 mila soggetti tra residenti, albergatori, proprietari di seconde case o di posti auto direttamente interessati dall'introduzione per il periodo estivo della zona a traffico limitato, che si estende tra Rivabella e Torre Pedrera", spiega l'amministrazione comunale.



In attesa del completamento del rilascio dei permessi per i cittadini e operatori aventi diritto sarà possibile accedere alla ztl presentando l'autocertificazione, necessaria per evitare di incorrere in sanzioni. La Ztl è attiva 7 giorni su 7, 24 ore su 24, ad eccezione dei tratti tra via XXV Marzo e via Polazzi e tra via Borghesi e via Verenin Grazia, dove l'accesso è interdetto solo in fascia serale, dalle 20 alle 24. In questa fase l'attività di controllo della validità dei permessi e degli accessi alla ztl sarà affidata alla Polizia Locale, in attesa dell'attivazione dei varchi di controllo elettronici.