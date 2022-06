Rimini, una pedalata alla scoperta della pista ciclabile del Marecchia

Attualità

Rimini

| 12:44 - 29 Giugno 2022



"Pedalare nel rispetto di tutti" è il prossimo appuntamento del progetto "Gea: l'estate del rispetto", in programma sabato 2 luglio alle 9.30, con raduno alla piazza sull'Acqua all'invaso del ponte di Tiberio. L'iniziativa è promossa dall'ufficio pari opportunità della Provincia di Rimini con Legambiente Valmarecchia, associazione WWF Rimini, Cras Rimini - Centro Recupero Animali Selvatici, associazione Rimini Smoke Box, fondazione Cetacea, Giardini d'Autore e Marinando.



La pedalata permetterà ai partecipanti di esplorare il territorio fino all'ex cava Incal System. Grazie alla presenza dei volontari si cercherà di far conoscere la pista ciclabile lungo il fiume Marecchia, indagando alcuni punti strategici del tragitto, osservando il territorio e le sue caratteristiche. Tutto ciò con l’obiettivo di alimentare la diffusione di una coscienza civica ecologica di crescente attenzione e rispetto nei confronti dell’ambiente e di tutti gli esseri viventi.



"Il cambiamento culturale per la parità di genere e le pari opportunità, per l’inclusione e il superamento degli stereotipi, che sono spesso alla base della violenza, nascono dalla conoscenza della comunità degli esseri viventi e dell’ambiente in cui viviamo, dalla consapevolezza di far parte di una grande casa comune, e da azioni concrete e gesti che si imprimono nella nostra memoria e nel nostro cuore", si legge in una nota diffusa dall'organizzazione.





Posti limitati per informazioni e prenotazioni contattare legambientevalmarecchia@gmail.com, 338-1793086.