FOTO La superstar latina Maluma inaugura la Rimini Beach Arena





12:33 - 29 Giugno 2022

Foto Riccardo Gallini.





Ottima la prima alla Rimini Beach Arena: ieri (martedì 28 giugno) il primo appuntamento con il cartellone riminese ha proposto il concerto di Maluma, superstar latina (25 milioni di fan su Facebook, 8 milioni di follower su Twitter e 62 milioni su Instagram) che ha deliziato il pubblico presente con uno show nel quale fa proposto diversi brani estratti dal suo recentissimo album "The Love & Sex Tape" ed alcune delle sue hit storiche che lo hanno visto collaborare con Enrique Iglesias e Shakira.



Con il concerto di Maluma la Rimini Beach Arena ha inaugurato nel migliore dei modi la sua stagione estiva, che sabato 02 luglio per la Notte Rosa propone elrow, il party concepito come un vero e proprio festival, con un tripudio di musica, colori ed allestimenti: questa estate elrow si celebra in tutto il mondo e per la prima volta approda a Rimini con lo show El Bowsque Encantado. Sempre sabato 2 luglio, la festa continuerà al Cocoricò di Riccione con i dj Fisher, Eli Brown e Leon.



Poker Sound Festival, con Boro Boro, Capoplaza, Lazza e Tony Effe (sabato 9 luglio), Mamacita Festival con Ozuna, Tyga ed Elodie (venerdì 15 luglio), Galactica Festival con Adam Beyer, Amelie Lens e Charlotte de Witte (sabato 16 luglio), Ghali (sabato 23 luglio), Mamacita Festival (venerdì 29 luglio) con Anuel, Mike Towers, Ryan Castro e Fred De Palma i prossimi appuntamenti di luglio annunciati dalla Rimini Beach Arena