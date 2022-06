Lungo week end di eventi e Notte Rosa a Verucchio, il programma

Eventi

Verucchio

| 12:23 - 29 Giugno 2022

Veduta di Verucchio.

Il terzo appuntamento degli “Incontri con libri e autori” edizione speciale per i 50 anni della Biblioteca Don Milani apre un lungo fine settimana di eventi che si chiuderà domenica con il primo sipario sul “Borgo delle Favole”



Sarà Alice Basso la protagonista del penultimo atto della rassegna estiva di incontri in Piazza Europa e l’appuntamento con la scrittrice torinese bestseller per la prima volta in Romagna è per domani giovedì 30 giugno alle 20.30, quando sarà presentato al pubblico il suo ultimo romanzo “Una stella senza luce” già in cima a tutte le classifiche di vendita. In caso di pioggia l’evento si terrà in biblioteca. Informazioni: Biblioteca comunale Don Milani, Tel. 0541671166, email: biblioteca@comune.verucchio.rn.it



NOTTE ROSA IN ROCCA Venerdì 1 luglio alle 21, la Rocca Malatestiana sarà protagonista di una notte tutta “pink” in occasione della Notte Rosa 2022: il “menu”allestito dalla Cooperativa Atlantide prevede una serata dedicata a bambini, bambine e famiglie con il Pink-nic (visita con possibilità di cestino degustazione dedicato alla notte più Rosa dell’anno giochi e attività per grandi e piccini) e, alle 21, l’inaugurazione della mostra Id_Entities di Lucia Petruch, in arte Lu Lupan, alla presenza degli artisti, con la visita guidata con l'artista e un Audio Video Live Show.



DOMENICA PER GRANDI E PICCINI Domenica 3 luglio alle 18 è invece in programma il secondo incontro della rassegna “Terre vicine e lontane” organizzato dall’associazione Rilego e Rileggo con il patrocinio del Comune di Verucchio: nel giardino della Fondazione Anna Rastelli in via Rocca 19 il professor Michele Chiaruzzi e la giornalista Orietta Moscatelli si confronteranno con il pubblico sull’attualissimo tema “Conflitti e Confini nel cuore dell’Europa”

Alle 21.30 in Piazza Europa a Villa Verucchio è infine in calendario il primo dei due appuntamenti con “Il Borgo delle Favole”, la rassegna di teatro per ragazzi sotto le stelle curata da I Fratelli di Taglia: la Compagnia Proscenio Teatro porterà in scena “Brutto, Brutto Anatroccolo”