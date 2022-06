A San Clemente un Summer Camp Teatrale per ragazzi ed adulti

Attualità

San Clemente

| 12:02 - 29 Giugno 2022

Ingresso del Teatro.

Città Teatro con il patrocino del Comune di San Clemente presentano il Campus Teatrale per bambini e ragazzi da 6 a 15 anni: se sei alla ricerca un luogo dove dare spazio alla tua creatività, sperimentare la tua vena artistica e implementare la conoscenza di te stesso, Città Teatro ti offre questa opportunità in un vero spazio teatrale il Teatro Giustiniano Villa! Una settimana full-immertion fra teatro, danza, musical, maschera, adatta sia a chi ha già esperienza sia a chi vuole provare per la prima volta.

I docenti sono operatori professionisti con un’esperienza trentennale. Il Teatro Villa è una sala polivalente con pavimento in legno e ampie porte-finestre; è gestita da Città Teatro in collaborazione con il Comune di San Clemente.

NB: Per il 2022 la quota di partecipazione può essere rimborsata in toto o in parte su presentazione entro il 30 giugno del modello Isee, al Comune di residenza se aderente al “Progetto di conciliazione vita – lavoro, sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi - anno 2022”



Attività per ragazzi



Teen 11-15 anni "Teen bota estate: sapore di musical" dal 25 al 29 luglio Ore 9.00- 12.30

Docenti Giorgia Penzo (recitazione) e Stefania Cicardo (danza e musical)



Tutti possono esprimersi sul palcoscenico! Gli ingredienti “magici” sono la fiducia, il divertimento, la voglia di conoscersi e la forza del gruppo! Una settimana per allenare la fantasia e la creatività mescolando insieme recitazione, danza e canto, utilizzando alcuni estratti dai più emozionanti musical. Per chi vuole continuare l’esperienza fatta quest’inverno e per chi vuole iniziare per la prima volta. All’iscrizione verranno inviati dei testi su cui verterà il corso. Si richiede abbigliamento comodo.



Bambini 6-10 anni "Storie a testa in giù" dall'1 al 5 agosto Ore 9.00- 12.30

Docente Mirco Gennari



Con gli strumenti propri del teatro d'attore, il corpo, la voce, il ritmo e tanta tanta immaginazione, giochiamo con le storie più assurde e irriverenti prese a prestito dalla migliore letteratura per ragazzi. Grazie alla creatività dei partecipanti poi, le storie scelte e i loro personaggi, come per magia, cominceranno a prendere vita, nella cornice "open air" del teatro Villa...





Attività per adulti



"Comedy" dal 9 al 30 agosto tutti i martedì ore 20.30-22.30 4 Lezioni di allenamento al teatro

Docente Francesca Airaudo

Quattro lezioni di allenamento per non perdere il tocco. Partiremo dall’approfondimento delle tecniche di teatro fisico per arrivare alla costruzione di brevi drammaturgie “senza parole”.







"Mask! Da Plauto alla commedia dell'arte" dal 5 al 10 settembre

Docenti Giorgia Penzo e Cristiano Roccamo



Dalla Rete StoricoContemporaneo fra Teatro Villa e Teatro Massari di San Giovanni in Marignano nasce un primo stage pratico e teorico dedicato alla Maschera e alla sua storia da Plauto alla Commedia dell’arte, a cura di Giorgia Penzo in collaborazione del regista teatrale Cristiano Roccamo. Lo stage è rivolto ad attori ed aspiranti attori con un minimo di base anche laboratoriale. Possibilità di alloggio convenzionato.