Repubblica San Marino

| 11:58 - 29 Giugno 2022

La musica afrofunky arriva al Bar A14.

Anche quest’anno il Bar A14 di Riccione, propone il meglio della musica e dei dj afro e funky degli anni ‘70 e ‘80. Una grande serata evento con i dj Tbc, Meo, Paci e Massimo Rossi. L'appuntamento è per venerdì 8 luglio con la "Festa del Sole" dove il Bar A14 di via Berlinguer, a 100 mt dal casello autostradale si trasformerà in una "discoteca" per ospitare la musica cult degli anni '70, '80. Inizio della danze alle h. 18,00. Info e prenotazioni 338 9601587 o 0541 607694.