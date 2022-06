Il Fellini Museum arriva al Kunsthaus di Zurigo, il più grande museo d'arte della Svizzera

Attualità

Rimini

| 11:41 - 29 Giugno 2022

Costume da vescovo realizzato da Danilo Donati.

Il Fellini Museum arriva al Kunsthaus di Zurigo in occasione della mostra “Von der Zeichnung zum Film” che inaugura venerdì 1° luglio. Una collaborazione di grande prestigio che proietta il Museo di Rimini all'interno del circuito internazionale dei più importanti e visitati spazi d'arte contemporanea e che conferma il fascino e l'interesse esercitato dall'opera del regista riminese, equiparata a quella dei grandi maestri figurativi del Novecento.



Dalla collezione del Museo Fellini arrivano a Zurigo due costumi da vescovo realizzati da Danilo Donati per la famosa sequenza della sfilata ecclesiastica del film “Roma” del 1972. I due abiti presenti in mostra non solo solo il frutto di una semplice realizzazione sartoriale. La genialità di Donati trova la sua massima esplicazione nell’utilizzo e nella sperimentazione di materiali inconsueti. Per i costumi da Vescovo, l’idea della costruzione sartoriale comunemente realizzata da materiale tessile viene arricchita da altri materiali “poveri” come plastica e carta metallizzata.



Il Kunsthaus di Zurigo è il più grande museo d'arte della Svizzera. All’interno di due strutture, l’edificio Moser e l’ampliamento di David Chipperfield (inaugurato nel 2021), il Kunsthaus presenta la più grande collezione di Munch al di fuori della Norvegia, nomi altisonanti come Picasso, van Gogh e Chagall, nonché illustri rappresentanti dell’espressionismo. A completare la collezione, ci sono opere che hanno plasmato il tardo XX e XXI secolo, come quelle di Warhol, Rothko o Beuys.



L'esposizione dedicata a Fellini propone fino al 4 settembre oltre 200 disegni, sequenze provenienti da 15 film, 150 fotografie di scena, materiali d'archivio (sceneggiature, locandine e manifesti) e arredi di scena. La maggior parte delle opere esposte proviene dalla collezione Jacob e Philipp Keel e completato dai prestiti dalla Fondation Fellini pour le cinéma di Sion e del Museum Folkwang di Essen.