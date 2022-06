Area ex nuova questura e centro commerciale, Confesercenti Rimini dice no

Attualità

Rimini

| 11:25 - 29 Giugno 2022

Rendering riqualificazione area ex nuova questura.

Area ex nuova Questura, interviene il direttore di Confesercenti provinciale Rimini Mirco Pari. Nella nota stampa viene sostenuta la necessità di realizzare spazi a misura di cittadino e non grandi superfici commerciali.



"L'avevamo già detto in tempi non sospetti" dice Pari "nel piano di riqualificazione dell'area della “ex nuova Questura” non possono starci medie e grandi superfici commerciali. Ora lo dice anche la gran parte dei residenti della zona, che stando al percorso partecipativo condotto dall'amministrazione comunale preferiscono sicuramente 'i negozi di prossimità, le attività e botteghe del mercato coperto, anziché la media-grande distribuzione', e suggeriscono anche 'la realizzazione di un piccolo mercato rionale'."

Pari evidenzia come Rimini sia ora una città cambiata e più votata alla sostenibilità, ai servizi, al verde.



"Il territorio è già saturo di superfici commerciali medie e grandi" dice Pari "La mobilità va verso modelli sostenibili, difficilmente compatibili con i pesanti flussi legati alle grandi realtà commerciali. La città ha bisogno di altro, lo diciamo da anni e ora lo conferma anche il sondaggio che riflette lo spirito dei riminesi. Oggi c'è bisogno di rinaturalizzazione, risocializzazione, di vivere in luoghi con un'anima. In quell'area trovino spazio verde, servizi al cittadino, piccoli negozi di qualità tipici dei borghi, aree residenziali, ma non l'ennesimo supermercato".