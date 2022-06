Storie Itineranti di donne: a Portoverde con il libro di Ileana Speziale

Eventi

Misano Adriatico

| 11:22 - 29 Giugno 2022

Locandina del primo appuntamento di "Storie itineranti di donne".

Sabato 2 luglio alle ore 21.00, Ileana Speziale presenta il suo libro "Sedotta e Sclerata" a Portoverde di Misano Adriatico, in piazza C.Colombo.



La serata, patrocinata dal Comune di Misano Adriatico, rientra nell’ambito della prima edizione di “Storie Itineranti”, promosso dall’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini. “Storie Itineranti” è un viaggio in cinque tappe in cui vengono presentate storie di donne attraverso la letteratura. Si tratta di cinque libri che raccontano percorsi tortuosi di donne che, ancora nel XXI secolo, vivono discriminazioni e soprusi, violenze e umiliazioni. L'evento è con ingresso libero.



Gli altri tre appuntamenti che hanno il patrocinio dei Comuni ospitanti si svolgeranno l'8 luglio, con ospite Teresa Antonacci che presenterà "Una Storia Imperfetta" a Cattolica, Alta Marea, alle ore 18.00; il 15 luglio, con ospite Doriana Ravaldini che presenterà "Ho scoperto la dignità", a Villa Franceschi – Riccione alle ore 21.00; il 22 luglio, con ospite Natalia Lenzi con "Ho deciso che devi morire", in Piazza del Comune - San Clemente alle ore 21.00.



Il progetto è curato da Nunzia Pasturi e dal maestro Filippo Dionigi.