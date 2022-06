In bici da Lione a Cattolica per festeggiare i 57 anni di vacanze nella Regina dell'Adriatico

Turismo

Cattolica

| 11:10 - 29 Giugno 2022

Il signor Ferret.

Momento di festa ieri mattina presso i bagni 21-23, gestiti dalla famiglia Fuzzi, per un "turista fedele" alla Regina dell'Adriatico. Era il 1965 quando, all’età di 12 anni, Pierre-Yves Ferret arrivò da Sainte-Euphémie (Lione) per la prima volta a Cattolica per trascorre la sua vacanza. L’anno precedente i genitori ed i suoi parenti avevano fatto la conoscenza dei Fuzzi che da quel momento non hanno mai "tradito". La famiglia francese era particolarmente numerosa, composta da ben 15 persone, e da subito ha stretto un forte legame di amicizia con i gestori dello stabilimento balneare cattolichino.



Il signor Ferret negli anni è divenuto un vero e proprio ambasciatore della Regina dell'Adriatico portando in vacanza a Cattolica anche i figli ed i nipoti, oltre a numerosi amici. Questa estate, prima di tagliare il traguardo dei 70 anni, Pierre-Yves ha deciso di compiere una personalissima impresa: è arrivato direttamente da casa sua in bicicletta sino a Cattolica, coprendo 900km di tragitto ed impiegandoci appena 5 giorni. Ieri mattina, proprio presso i bagni Fuzzi, ha ricevuto la visita del Vicesindaco ed Assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi, il quale ha voluto complimentarsi personalmente. Alla famiglia Ferret è stata consegnata la simbolica pergamena del "diploma di fedeltà" quali "amici di Cattolica" che ormai da anni scelgono la città come vera e propria seconda casa. L'incontro si è concluso con l'immancabile foto di rito e l'invito ad incontrarsi nuovamente nelle prossime stagioni per continuare ad incrementare gli anni di amicizia con la Regina dell'Adriatico.