Curiosità statistiche sul Tennis: ranking Atp e favoriti per la vittoria di Wimbledon 2022

| 10:58 - 29 Giugno 2022

Il torneo più importante del tennis andrà in scena dal 27 giugno al 10 luglio 2022, in un momento particolare dove il ranking Atp dei migliori tennisti è cambiato ma i favoriti rimangono gli stessi, salvo qualche nuova stella che brilla nel firmamento delle quote.



Se scommetti sport e adori il tennis, ecco alcune curiosità statistiche sul Ranking Atp, i favoriti di Wimbledon e la storia di questo torneo.



Il primo torneo di Wimbledon



Era il 1877 quando il mondo del tennis iniziava la sua espansione e venne disputato il primo torneo di Wimbledon, vinto da Spencer Gore, che durante le gare, fu il primo tennista in assoluto anche a effettuare una volée. Gli spettatori pagarono 1 scellino per assistere alla finale, per un totale di 200 persone. Era la nascita del mito, il torneo più antico del tennis stava prendendo forma per attraversare tre secoli e arrivare fino a oggi.



I tennisti pluricampioni di Wimbledon all time



Il tennista che ha vinto più volte Wimbledon è lo svizzero Roger Federer, seguono l’inglese Renshaw e l’americano Sampras con 7 vittorie. Novak Djokovic è fermo a 6 vittorie e nel caso di un trionfo a Wimbledon 2022 balzerebbe al secondo posto nella classifica dei vincenti all time.



Le tenniste che hanno trionfato più volte a Wimbledon



La tennista che ha vinto più volte il torneo di Wimbledon è l’americana Martina Navratilova con 9 vittorie, di cui la prima nel 1978. Sono 8 le vittorie per Helen Moody mentre rimangono ferme a 7 la tedesca Graf, Serena Williams e Dorothea Chambers.



I favoriti per la vittoria di Wimbledon 2022 e Ranking Atp



Le scommesse tennis danno come favorito il solito Nokak Djokovic, a caccia del suo settimo Wimbledon, la quota è 1.72 ma i valori oscillano e nel Ranking Atp il campione serbo è scivolato dal primo al terzo posto negli ultimi mesi.



Il secondo favorito è Nadal e non poteva essere altrimenti, quest’anno lo spagnolo è affamato di vittorie e si è portato a casa già gli Australian Open e il Roland Garros. La quota per la sua vittoria di Wimbledon è 7.5 e proprio negli ultimi giorni si è abbassata, segno che le puntate su di lui stanno aumentando. Bisogna tenere presente anche che Nadal si trova attualmente al quarto posto del Ranking Atp.



La vittoria di Alcaraz (settimo nel Ranking Atp) è quotata a 8.5 e l’italiano Berettini vincente Wimbledon è quotato a 9.5, anche se nel Ranking Atp è sceso al decimo posto. Fra gli altri italiani in gara nessuno è favorito, la vittoria di Sinner è quotata a 101.



Le tenniste favorite per Wimbledon 2022



Le tenniste femminili che parteciperanno a Wimbledon 2022 sono fra le migliori al mondo, la favorita in assoluto è Iga Swiatek quotata a 2.5, segue Naomi Osaka quotata a 7.5. Spiccano per il loro talento e sicuramente si faranno valere, Simona Halep e Cori Gauff, entrambe quotate a 13 per la vittoria del torneo.