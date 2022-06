Cronaca

Casteldelci

| 10:33 - 29 Giugno 2022

Una scossa di terremoto di magnitudo 2,8 è stata registrata alle ore 10 in località Verghereto. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv. Non si registrano al momento segnalazioni di danni a cose o persone.Secondo i dati, la scossa è stata rilevata a una profondità di 10,2 km. Una scossa di magnitudo 2,6 è stata invece registrata alle 10,11 in Alta Valmarecchia a Casteldelci ad una profondità di 9,3 km.