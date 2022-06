Rimini: 2° edizione Luverun, il 10 luglio gara podistica non competitiva

Sport

Rimini

| 10:14 - 29 Giugno 2022

Tutto è pronto per la seconda edizione della Luverun "1°Memorial Lorenzo Cerquetti", corsa podistica non competitiva organizzata dall'Asd Miramare Runner, in programma domenica 10 luglio. La corsa podistica dedicata all’indimenticabile atleta Lorenzo Cerquetti, scomparso prematuramente, è un appuntamento sportivo di assoluto rilievo in città. Una podistica con due percorsi, da 6 e 18 km, su misto asfalto, sterrato e leggermente ondulato. Il ritrovo è fissato per le ore 7.30 in via Cavalleria Rusticana zona Padulli, con partenza alle ore 9. Chi volesse iscriversi alla gara può farlo anche direttamente sul posto al costo di 3 euro, non c'è bisogno di alcun certificato medico agonistico. Premio di partecipazione società: prime 20 società con minimo di 10 iscritti. Info Andrea Belletti 347 0540954.