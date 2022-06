Tavball: la Nazionale italiana, tutta riminese, conquista il 2° posto alla Nation Cup 2022

Sport

Rimini

| 10:10 - 29 Giugno 2022

La Nazionale italiana di Tavball.

Il 25 e il 26 giugno, i ragazzi della Nazionale Italiana Tavball hanno combattuto la finale della Nation Cup 2022 a Graz (Austria), dove hanno perso contro la formazione tedesca. La squadra italiana, la più giovane presente alla Nation Cup 2022, composta da quattro Riminesi, ha dato prova di grande compattezza e valore.



Luca Perazzini, Edoardo Casadei, Alessandro Proverbio e Francesco Monacella hanno dato l’anima con giocate di altissimo spessore tecnico e acrobatiche e dopo aver eliminato la Spagna in semifinale si sono arresi in finale di fronte alla solidità della Nazionale tedesca.



Si spegne il sogno di portare a casa il primo trofeo internazionale, rimane comunque la soddisfazione per aver disputato un grandissimo torneo. A rappresentare la Nazionale italiana c’erano i migliori del ranking tavball 2021 e i ragazzi che faranno parte della selezione serbano le speranze per l'anno prossimo.

E' presente in riviera un calendario ricco di tornei Tavball, attraverso i quali i giocatori si sfidano per migliorarsi costantemente e per raggiungere i vertici del ranking.



In 6° posizione la nazionale di San Marino Tavball, che dopo aver brillantemente superato la fase dell'Elimination round si qualifica alla fase finale e perde la sfida che assegnava il 5° posto contro la nazionale Italia 2.

Per Thomas Muccioli, Alessandro Giambalvo, Lorenzo Pasquinelli, Matteo Quaranta, i migliori del ranking sammarinese, dopo la meritata qualificazione alla fase finale, rimane la soddisfazione di piazzarsi al sesto posto davanti all'Austria.