Coriano, Peep: serve una norma chiara per chi ha investito sulle abitazioni

Attualità

Coriano

| 09:24 - 29 Giugno 2022

La Vicesindaca di Coriano Domenica Spinelli.

Tra gli emendamenti proposti al Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, ai quali il governo ha espresso la fiducia, è presente quello relativo alle aree Peep, che introduce alcune modifiche al recente art. 10-quinques della L. 51/2022, che non prevedeva un regime transitorio in merito alle istanze di svincolo dal regime PEEP pervenute ai Comuni prima del 21 maggio 2022 e non ancora concluse.



Appena entrata in vigore la legge 51, il Comune di Coriano si era mosso chiedendo spiegazioni al ministero che, in risposta, aveva ammesso il problema della gestione dei procedimenti in corso e preannunciato l'intenzione di apportare i necessari interventi correttivi.



Il 31 luglio scorso con la Legge 108 lo stesso Governo aveva previsto tetti ai corrispettivi di 5.000 e 10.000 € in funzione della dimensione dell'alloggio Peep da convertire in regime di proprietà.



"Al di là di questo doveroso intervento legislativo, volto a tutelare quei cittadini che si erano mossi per usufruire delle misure agevolative del calcolo dei corrispettivi modificate solo pochi mesi prima- dichiara Domenica Spinelli, Vicesindaca del comune di Coriano - va rimarcato l'atteggiamento schizofrenico che caratterizza l'esecutivo ed un parlamento che legifera troppo e male ed è costretto a continui cambiamenti di rotta, creando non poco disorientamento nei cittadini, nel mondo imprenditoriale negli stessi Enti sottordinati. Siamo sicuramenti contenti di questo passo ma che riteniamo insufficiente. Troppi cittadini, grazie a questo legiferare senza una visione, vedono sfumare la legittima possibilità di riscatto dell'abitazione ad un valore adeguato, bloccando di fatto sia la volontà di valorizzazione del bene e il corrispondente introito delle amministrazioni. Mi farò promotrice nelle sedi opportune per entrare nel merito di un tema che non può essere trattato così. Queste abitazioni sono nate nel periodo di ricostruzione e di rilancio e hanno permesso a tanti cittadini di avere una casa che nel tempo è stata valorizzata e quindi ha un valore economico di tutto rispetto al pari di quello di mercato. Serve una norma chiara ed economicamente equa che tuteli chi ha investito con molti sacrifici negli anni. I comuni aiuterebbero i propri bilanci grazie alle richieste da parte degli interessati."