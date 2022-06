Attualità

| 08:08 - 29 Giugno 2022

Immagine di repertorio.

C'è un caso accertato di vaiolo delle scimmie a Rimini. E' un 20enne che sarebbe in buone condizioni di salute. Il giovane non avrebbe fatto viaggi all'estero in zone considerate a rischio. Al manifestarsi dei primi sintomi, con febbre e vescicole, il 20enne ha fatto i controlli risultando così affetto dalla malattia. Al momento sono 15 in romagna i casi registrati di vaiolo delle scimmie.