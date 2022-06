Calcio D, c'è Luca Rivi per l'attacco del Ravenna

Sport

Ravenna

| 19:51 - 28 Giugno 2022

Luca Rivi in biancorosso.



Il Ravenna ha trovato l’accordo per il passaggio in giallorosso di Luca Rivi, attaccante classe ‘94, ex Rimini nella prima parte di stagione lo scorso anno 83 presenze prima di passare al Trento). Punta moderna che ama dialogare con i compagni e dal buon fiuto per la rete, Luca cresce nel settore giovanile del San Marino con il quale esordisce in serie C2 a soli 16 anni, proprio con la maglia del Titano vincerà il campionato successivo conquistando la C1. Dopo un passaggio nella Primavera del Padova ha vissuto le esperienze più significative con le maglie di Mantova, Fermana, Legnago, Mestre e Trento.

Nella passata stagione con la Luparense, la stagione più prolifica della carriera con 19 reti in 31 presenze.