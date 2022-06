Volley B2 femminile, Riccione: Valentina Gugnali sarà la centrale

Sport

Riccione

| 19:08 - 28 Giugno 2022

Al centro Valentina Gugnali.

Inizia a prendere forma la formazione della Lasersoft Riccione Volley che disputerà il prossimo campionato di Serie B2 Nazionale. Valentina Gugnali torna a vestire la maglia della squadra che l'ha vista crescere, "la sua Riccione Volley", società con la quale è rimasta sempre molto affezionata e che ha accolto con entusiasmo la proposta di rimettersi in gioco e tornare in campo dopo un periodo di pausa per la maternità.

Valentina, classe '94 riccionese doc, ricoprirà il ruolo di centrale. La sua voglia di rimettersi in gioco, di non mollare mai, la sua tenacia e la conoscenza della categoria saranno valori aggiunti per la rinnovata rosa guidata da Michele Piraccini.



Queste le parole di Valentina: "Sono estremamente emozionata ed allo stesso tempo vogliosa di rimettermi in gioco dopo un anno e mezzo di stop dovuto alla gravidanza. Ho deciso di tornare a casa, riparto da Riccione, dal piacere di giocare e di tornare in campo

Spero possa viversi una bella esperienza, che ci sia un bel clima in spogliatoio, proprio questo è stata una delle cose che mi è mancata di più.

Aver già condiviso qualche stagione con coach Piraccini ed alcune atlete mi da la possibilità di riprendere con una buona serenità."



Questa la carriera di Valentina Gugnali:



-2021/22 gravidanza

-2020/21 serie B2 Cattolica

-2019/20 serie B1 Volley Club Cesena

-2018/19 e 17/18 serie B2 Stella Rimini

-2016/17 serie B2 Libertas Forlì

-2015/16 serie B1 Consolini Volley

-2014/15 serie B2 Team 80 Gabicce

Anni precedenti serie C e settore giovanile Riccione Volley