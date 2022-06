Basket, i riccionesi Scarponi e Zangheri al raduno della Nazionale U18

Sport

Rimini

| 19:02 - 28 Giugno 2022

Alessandro Scarponi (Foto De Luigi).

Due cestisti riccionesi - Alessandro Scarponi e Lorenzo Zangheri - sono stati convocati al raduno della Nazionale Under 18, in programma dal 2 al 9 luglio presso Roseto degli Abruzzi (TE), che precede il Torneo Internazionale di Calatayud (Saragozza, Spagna) dove l'Italia giocherà dal 10 al 12 luglio contro Repubblica Ceca, Spagna e Serbia.

Il primo è in forza a RBR, il secondo al Dolomiti Energia Trento, club di serie A1. Tra l'altro i due ragazzi sono molto amici ed entrambi sono cresciuti nei Dolphins.



La chiamata di Alessandro Scarponi, tra i migliori 16 prospetti italiani della sua età, 12 dei quali prenderanno parte al Torneo Internazionale, è motivo di orgoglio per entrambe le Società che 'Scarpo' ha avuto modo di rappresentare durante la stagione appena trascorsa, ottenendo risultati eccezionali in tutti e due i casi: RBR e Dulca Angels Sanatracngelo.



Sotto la guida di Coach Mattia Ferrari, Scarponi ha infatti condotto l'U19 Eccellenza RBR/Angels alle Finali Nazionali di Ragusa e conquistato la promozione in serie A2 con la Prima Squadra RBR: due traguardi storici che vedono Alessandro, nato e cresciuto nel nostro territorio, protagonista ed in costante miglioramento.