Covid Rimini: 495 contagi, nessun decesso

Attualità

Rimini

| 16:38 - 28 Giugno 2022

Bollettino Covid 28 giugno 2022.



Il territorio riminese registra 495 nuovi contagi al Sars-CoV-2, per un totale di 838 positività nelle ultime 48 ore. Una settimana fa furono 508. Rimangono due i pazienti ricoverati in terapia intensiva, zero i decessi.



In regione otto decessi, età media 91 anni, e 4352 nuovi casi.



Sul fronte ricoveri, in terapia intensiva sono 28 (-1), a fronte di tre dimissioni (2 a Piacenza e una a Ferrara) e due nuovi ricoveri (Ravenna e Forlì-Cesena). Nei reparti Covid ricoverati in 910 (+3), dato che tiene conto anche di pazienti ricoverati per altre patologie e risultati positivi al tampone.