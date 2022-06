Poggio Torriana, si dimette l'assessore Macchitella: 'Contrasto di visione politica'

Attualità

Poggio Torriana

| 15:58 - 28 Giugno 2022

Francesca Macchitella.



La giunta del sindaco Raggini (centrosinistra), a Poggio Torriana, perde un suo componente. Sabato scorso (25 giugno) si è infatti dimessa l'assessore ai servizi sociali, scuola, pari opportunità e politiche giovanili, Francesca Macchitella. Rimarrà operativa in consiglio comunale come consigliere. "Ritengo di aver dedicato tempo ed energia al lavoro assegnatomi in questi tre anni, cercando di valorizzare e tutelare Poggio Torriana; tuttavia, una continua situazione di contrasto di visione politica nell’ambito della Giunta mi ha spinto a tale scelta",ha spiegato in una nota, definendo la decisione "ponderata benché sofferta".



Una decisione conseguenza della perdita, da parte della giunta, di "coerenza con le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo".



Macchitella, in chiusura della nota con cui ha ufficializzato le dimissioni, ringrazia "tutti i dipendenti comunali che mi hanno sostenuta nell’espletamento delle mie mansioni e le associazioni locali che hanno supportato le tante iniziative ideate e realizzate assieme sul territorio".