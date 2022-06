Rimini: femminicidi, ma anche emergenza violenza assistita subita dai minori

Attualità

Rimini

| 15:32 - 28 Giugno 2022

L'assessore Kristian Gianfreda.



A un'emergenza se ne affianca un'altra, che è conseguenza della prima. L'assessore del comune di Rimini Kristian Gianfreda infatti richiama l'attenzione sulla violenza assistita: i casi nei quali un minore "è obbligato ad assistere a ripetute scene di maltrattamento (fisico, psicologico, verbale o sessuale) tra i genitori o tra persone a lui affettivamente legate". Un fenomeno, sottolinea Gianfreda, "che ha registrato un importante incremento soprattutto a seguito del lockdown".



Nel Distretto di Rimini Nord negli ultimi due anni e mezzo sono aumentati sensibilmente i casi di allontanamenti di bambini da casa, "quasi tutti da ricondurre, appunto, a conclamati problemi di violenza assistita": "Siamo di fronte a una forma di abuso diffusa, con conseguenze tragiche sulla crescita e sull'abito mentale dei ragazzi, vittime passive e attive di situazioni malsane che si verificano sotto il tetto di casa. Il più delle volte si tratta di casi in cui le madri sono picchiate o maltrattate dai partner, ma anche episodi di tensioni estreme e nocive tra le coppie, che inesorabilmente impattano il benessere e la crescita dei figli", commenta Gianfreda.



L'assessore assicura sull'impegno dell'amministrazione comunale, che nei giorni scorsi, attraverso variazione di bilancio, ha aggiunto risorse per la tutela dei minori, "in modo da rafforzare e potenziare ulteriormente la rete di supporto presente sul territorio". Ma sono altri due gli aspetti da considerare per rendere ancora più efficace l'azione di sostegno. Da un lato "l'eventualità di inserire strumenti nuovi che possano facilitare il link tra la cittadinanza e le realtà preposte", in quanto, "quando si verificano queste situazioni di abusi, alcuni vicini di casa o persone della zona sono a conoscenza o comunque intuiscono che vi siano dei problemi importanti in quelle pareti, però non sanno a chi rivolgersi o hanno timore a chiamare direttamente le forze dell'ordine". In secondo luogo è fondamentale un lavoro sulla comunità, sul senso di appartenenza alla collettività, "perché le persone non si sentano sole e senza possibilità di innescare cambiamenti nella propria vita".