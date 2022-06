Viserba, parte la rassegna di cinema all'aperto in piazza Pascoli Per il primo appuntamento sarà proiettato il film Famosi in 7 giorni

28 Giugno 2022 Famosi in 7 giorni, una scena del film.

Mercoledì 29 giugno, alle 21, parte la rassegna di cinema all'aperto proposta dal Comitato Turistico di Viserba in piazza Pascoli.

Sarà proiettato "Famosi in 7 giorni", film d'esordio del regista riccionese Gianluca Vannucci, girato nella Perla Verde nel 2018. La storia, interpretata da Andrea Roncato, Max Giusti, Veronica Bitto, Dany Greggio, Andrea Porti e dallo stesso Vannucci, racconta di quattro giovani di belle speranze che decidono di iscriversi a un corso di recitazione. che potrebbe garantire loro un ruolo nel film di un importante regista.

