Torna nel Montefeltro il raduno per raccogliere fondi per la ricerca sulla sindrome di Down

Eventi

Carpegna

| 14:19 - 28 Giugno 2022

Top Down.

Torna il raduno Top Down e ritorna: in Montefeltro!

La prossima domenica 3 luglio si terrà il consueto evento dedicato alle vetture scoperte per raccogliere fondi per la ricerca sulla Sindrome di Down e ritorna dove era partito nel "lontano" 2017: nel Montefeltro.

Per la Quinta Edizione infatti, gli organizzatori hanno scelto il borgo medioevale di Frontino: la perla del Montefeltro. Il Borgo, che si può fregiare della prestigiosa Bandiera Arancione dei Borghi più belli d'Italia, sarà il punto di incontro comune dei tre gruppi di partecipanti, che quest'anno partiranno da Cesena per il lato Romagnolo, dalla Piazza Europa di Monteciccardo (PU) per il lato Marchigiano, e da Palazzo del Pero (AR) per il lato Toscano.

Quest'anno l'edizione di questo evento di beneficenza, che nei quattro anni precedenti ha visto donare un totale di quasi quattordicimila euro, si porta con sé anche qualche record: mai infatti aveva riscontrato una partecipazione così numerosa di vetture - ben 66 equipaggi - e di persone al pranzo: circa 170, fra cui il vicesindaco e il sacerdote di Frontino, il professor Strippoli che dirige il Progetto Genoma 21 dell'Università di Bologna, che interverrà con una conferenza che spiegherà progetto e soprattutto risultati ottenuti anche grazie alle somme raccolte con l'evento Top Down. Parteciperà anche lo scrittore Guido Marangoni, Padovano, anche lui padre di una bimba con Trisomia 21.

Il tutto sarà ospitato nei rinnovati locali del Ristorante dell'Hotel La Rocca dei Malatesta e verrà anche documentato dalle telecamere di Carpegna TV.

Al termine dell'evento le famiglie intervenute visiteranno la Fattoria Didattica Sora Madre Terra di Montefiorentino.

Gli organizzatori ringraziano la ditta Simoncelli Clima Sat di Pesaro, l'Officina Mengoni Service di San Biagio di Osimo (AN), la Concessionaria Mazda Arauto di Pesaro, la ditta Mamastyle di Fano e la ditta Car-Care.it di Roma.