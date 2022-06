Notte Rosa, a Rimini è sold out: alberghi occupati al 100 per cento

Attualità

Rimini

| 13:52 - 28 Giugno 2022

Fuochi d'artificio nella Notte Rosa 2020.



Rimini si prepara al lungo weekend della Notte Rosa con grandi numeri da tutto esaurito. Tre giorni intensi e pieni di eventi che portano la città verso un sold out illuminato dalle buone previsioni meteo.



Gli operatori turistici di Rimini confermano l'andamento a livelli superiori rispetto a quelli pre pandemia registrato già a partire dal mese di giugno e che, per il primo weekend di luglio, saranno spinti ulteriormente dalla Notte Rosa per toccare un tasso di occupazione alberghiera del 100%, secondo le indicazioni che arrivano da Visit Rimini e da Aia Rimini.



"C'è grande attesa – commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad - per questo lungo fine settimana che vede Rimini presentarsi con il massimo della sua offerta tra musica, cultura e spettacoli e che si annuncia con un tasso di presenze superiore ai livelli pre-pandemia. Per noi si tratta si tratta di un grande ritorno, sia per le date, che sono quelle della collocazione originaria, sia per il grande spirito condiviso di rilancio. Non è un caso che la Notte Rosa sia stata scelta da Rai 2 come una delle 3 location italiane che ospitano la grande kermesse musicale che celebra il ritorno della musica live in Tv: una grande occasione promozionale per tutta la Riviera".



