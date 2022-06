Rimini, hotel chiuso 15 giorni: alloggiava pregiudicati senza registrarli

Cronaca

Rimini

| 12:58 - 28 Giugno 2022



Oggi (martedì 28 giugno) è scattata la chiusura di un hotel di Rimini, in zona Marina Centro, a seguito della sospensione della licenza disposta dal Questore di Rimini in base all'art.100 del tulps.



Tutto è nato dall'arresto di un 27enne magrebino, ospite dell'hotel, pluripregiudicato e non in regola con il permesso di soggiorno: durante il controllo nell'hotel, il giovane è scappato verso la spiaggia, costringendo la Polizia a un inseguimento, concluso con il suo arresto (per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni) e il ferimento di un agente, dimesso dall'ospedale con 10 giorni di prognosi. Dagli accertamenti fatti all'hotel, è risultata la presenza non registrata di due persone, gravate da precedenti di Polizia, e quindi sottratte ai controlli delle forze dell'ordine.



Una settimana prima lo stesso hotel aveva ospitato, senza registrarlo, un altro cittadino extracomunitario arrestato dalla polizia locale per spaccio.



Le mancate registrazioni dei soggetti aventi precedenti di Polizia ha motivato la decisione del Questore: dunque serrande abbassate per l'hotel fino a martedì 5 luglio.