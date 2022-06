Cronaca

Rimini

| 12:41 - 28 Giugno 2022

Poliziotto sulla spiaggia (foto di repertorio).



Nello scorso fine settimana la Polizia amministrativa della Questura di Rimini ha effettuato diversi controlli nei chiringuitos della spiaggia, per verificare la presenza di regolari autorizzazioni allo svolgimento di spettacoli musicali.



I controlli hanno fatto emergere infrazioni amministrative e penali: il titolare di un chiringuito in zona Marina Centro è stato denunciato e la sua attività rischia una chiusura temporanea di 15 giorni, al vaglio del Questore, in base all' art. 100 del Tulps.