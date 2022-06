Tragedia sulla spiaggia a Igea Marina, muore ucciso da un malore

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 12:20 - 28 Giugno 2022

Foto di repertorio.

Un turista 83enne è morto nella tarda mattinata di oggi, martedì 28 giugno, a Igea Marina. L'uomo si trovava in spiaggia al Bagno 82 Solaria Beach e stava passeggiando sul lungomare. Ad un certo punto si è sentito male e ha chiesto aiuto prima di perdere conoscenza. Immediatamente è stato raggiunto dai marinai di salvataggio, non solo quello del bagno 82 ma anche delle spiagge vicine. Inutili i tentativi di rianimarlo. Sul posto per i soccorsi un'ambulanza e un'automedica. Per i rilievi è intervenuto il personale della Capitaneria di Porto.