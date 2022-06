A una coppia di Novafeltria il premio migliori venditori d'Italia

Attualità

Novafeltria

| 12:13 - 28 Giugno 2022

Premio Nazionale Avedisco Amway Italia.

Nella “vendita diretta”, settore meritocratico per eccellenza, passione e determinazione sono gli ingredienti chiave per il successo. Aurea Gosti e Renzo Romagnoli da Novafeltria, coppia nella vita privata nella sfera lavorativa, durante la 26ª edizione del Premio Nazionale Avedisco sono stati premiati come migliori Incaricati alle Vendite del 2021, per i notevoli risultati ottenuti con l’Azienda Amway Italia. L’evento, presentato da Giorgio Mastrota, si è tenuto presso l’A.Roma Lifestyle Hotel di Roma. Premiata anche Mariagrazia Capelli, brillante professionista di Rimini per i risultati ottenuti con la società SynergyO2.



Avedisco, Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori, che si occupa anche di sostenere e tutelare la figura dell’Incaricato, ha premiato i migliori Incaricati alla Vendita delle Aziende Associate.



Aurea e Renzo sono stati nominati migliori Incaricati di Amway perché durante la loro lunga carriera si sono guadagnati diverse qualifiche tra cui quella di Diamante Esecutivo dei Fondatori e di Doppio Diamante: una crescita costante anche nel corso della pandemia, con alti livelli di ingaggio dei propri collaboratori e ottimi risultati conquistati.



Il mercato del Direct Selling ha dimostrato la sua forza nel 2021: le 39 Aziende Associate Avedisco hanno ottenuto un fatturato di oltre 707 milioni di euro e un valore occupazionale pari ad oltre 402 mila Incaricati alle Vendite sull’intero territorio italiano.