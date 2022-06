Rimini al 17° posto in Emilia Romagna come città "a misura di persona"

Attualità

Rimini

| 11:48 - 28 Giugno 2022

Parco del Mare.

Negli ultimi anni, soprattutto a seguito dell'esperienza del lockdown, è avvenuto un ripensamento dei luoghi e delle modalità di lavoro, con un recupero del senso di comunità. Questi cambiamenti hanno avuto un forte impatto sull'evoluzione delle città. È per questa ragione che la sesta edizione dello Smart City Index di EY diventa Human Smart City Index, integrando indicatori legati ai comportamenti ecologici, alle competenze digitali dei cittadini e all’inclusione sociale.



In Italia, incrociando i dati legati agli investimenti e alle iniziative delle città, si delinea un ranking, che classifica le città italiane in base al loro processo di trasformazione in città “a misura di persona”. Ne viene fuori una fotografia dell’ecosistema urbano italiano non ancora maturo, ma in piena evoluzione e con ampi margini di miglioramento. Le città italiane "a misura di persona" sul podio sono Milano, Bologna e Torino. Si riducono le distanze tra città metropolitane e centri più piccoli, ma permane una forte differenza tra Nord e Sud.



Bologna è seconda nella classifica grazie al primato in termini di inclusione sociale, soprattutto per le spese sociali e per il coinvolgimento dei cittadini nella vita pubblica della città. La classifica regionale mostra un netto predominio del Centro-Nord: il Trentino-Alto Adige, l’Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia Giulia, la Lombardia.



Nella regione dell'Emilia-Romagna Rimini si trova al 17° posto.



In crescita le città medie del centro-nord che hanno molto investito in smart city negli ultimi anni, come Ravenna, che nonostante non abbia raggiunto ancora risultati tangibili, continua a impegnarsi per migliorare la qualità della vita dei cittadini.



Come sottilinea Andrea D'Acuto, leader di EY in Italia, in Italia c'è una forte richiesta di città "a misura di persona", con una maggiore attenzione all'ambiente e un miglior bilanciamento tra vita privata e lavoro. Le città che saranno più capaci e più veloci nel riprogettarsi e nel riqualificare gli spazi residenziali e di lavoro diventeranno più attrattive. La Human Smart City è la città che (ri)progetta infrastrutture e servizi coniugando centralità della persona, innovazione tecnologica e sostenibilità.



Il vivere in una città più “a misura di persona” può rappresentare un fattore distintivo e una parte importante della gestione del capitale umano e le aziende possono giocare un ruolo determinante nel rendere le città in cui operano più a misura di persona.