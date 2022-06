Misano, automobilismo al Simoncelli con il Fanatec Gt World Challenge Europe

Sport

Misano Adriatico

| 11:42 - 28 Giugno 2022

Valentino Rossi.

A MWC arriva il grande weekend automobilistico col Fanatec GT World Challenge Europe e il ritorno di Valentino Rossi al Marco Simoncelli, questa volta su quattro ruote.





Da venerdì 1 a domenica 3 luglio lo spettacolo in pista sarà garantito dalle gare del Fanatec GT World Challenge powered by AWS Sprint Cup, dal Fanatec G T2 European Series, dal GT4 European Series e dal Lamborghini Super Trofeo. In pista i bolidi a ruote coperte di Audi, Lamborghini, Ferrari, McLaren, Mercedes, Porsche, Aston Martin, Chevrolet.







C’è attesa per un grande pubblico di appassionati: la concomitanza con la Notte Rosa e il ritorno di ‘Vale’ sul circuito di casa in una gara ufficiale, accendono la passione per le giornate a MWC. Nel Trofeo Lamborghini, un altro campione del motociclismo sarà alla guida: Dani Pedrosa.







Inoltre, dopo il weekend motociclistico di Assen, che ha visto protagonista la Ducati con la vittoria di ‘Pecco’ Bagnaia e il primo podio in carriera di Marco Bezzecchi, festeggiato dal pilota della Riders’ Land sventolando una bandiera dedicata a Valentino Rossi, aumentano ancor di più l’attesa e la curiosità di vedere all’opera il campione di Tavullia sulla pista che l’ha visto tre volte vincitore in MotoGP.







Dopo il successo di vendite con il WorldSBK, anche i biglietti del Fanatec GT World Challenge Europe si ‘accoppiano’ a quelli del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP, in programma il 4 settembre. La promozione consente, con 95 euro, di assistere alle gare della domenica, in tribuna nel prossimo weekend con accesso al paddock e al Prato alla MotoGP.







I biglietti sono disponibili sul sito

I biglietti sono disponibili sul sito misanocircuit.com e sulla piattaforma TicketOne.

