Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 10:59 - 28 Giugno 2022

L'auto distrutta dopo l'incidente.

Brutto incidente lunedì sera, intorno alle ore 20, in via dell'Uso 680, all'altezza del distributore Q8 di Santarcangelo. A segnalare l'episodio al numero whatsapp 347 8809485 un nostro lettore. A seguito dell'impatto una Toyota Yaris è finita distrutta contro un palo della luce mentre un'altra auto è stata scaraventata dal lato opposto contro il cordolo del distributore. Sul posto, i sanitari per i soccorsi del caso e la Polizia Stradale di Rimini per i rilievi.